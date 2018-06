Goletta Verde Legambiente: il tour 2018 parte da Chiavari

Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente a tutela del mare e delle coste italiane, è pronta a ripartire e il tour 2018 prenderà il via quest'anno dalla Liguria. Da giovedì 21 a domenica 24 giugno, l'imbarcazione ambientalista sarà ormeggiata al Porto turistico di Chiavari per inaugurare il suo viaggio in 22 tappe, che terminerà a metà agosto a Trieste.

È dal 1986 che la Goletta Verde di Legambiente compie il periplo delle coste italiane per difendere la salute del nostro mare, segnalare abusi e illegalità e promuovere l'immenso patrimonio naturalistico delle nostre coste. Un viaggio reso possibile grazie al sostegno di Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La Nuova Ecologia e rinnovabili.it saranno invece media partner.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 21 giugno alle ore 17.30 al porto turistico di Chiavari per l'inaugurazione del tour 2018.

Venerdì 22, invece, sempre a bordo di Goletta Verde, dalle ore 9.30, ci sarà l'iniziativa Children Citizen science, ragazzi per una cittadinanza scientifica contro l'inquinamento. Mentre alle 11.30 Terra di Mare&monti l'incontro per presentare la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano nel comprensorio del Tigullio Golfo Paradiso e premiare con le Cinque Vele il comprensorio del Parco Nazionale delle 5 Terre.

Sempre venerdì 22, alle ore 17.30, l'imbarcazione ambientalista ospiterà l'incontro “Il Santuario Pelagos e il Parco Nazionale di Portofino, fare sistema dall'educazione ambientale alla tutela e promozione della biodiversità”. A seguire Aperitivo Cuore Mediterraneo, in collaborazione con Ricrea e Spazio Caffè offerto da WayCap e alle 21.30 concerto del Gruppo musicale Free Quartet su Goletta Verde.

Sabato 23 giugno, dalle ore 10.30 alle 13, la Goletta Verde è aperta al pubblico per le visite a bordo, mentre a Genova (presso la sede di Legambiente Liguria (via Caffa 3/5b) alle ore 11.30 ci sarà la conferenza con la presentazione dei risultati delle analisi dei tecnici di Legambiente sulla qualità delle acque in Liguria.

Gli appuntamenti della Goletta Verde proseguono poi alle ore 18 al porto turistico di Chiavari, con la presentazione del libro di Riccardo Canesi “Le città da cantare”: atlante semiragionato dei luoghi italiani cantati (prefazione di Mogol).

La prima tappa del nuovo viaggio della campagna di Legambiente si concluderà domenica 24 giugno: la Goletta Verde sarà aperta al pubblico dalle ore 10.30 alle 13 prima di riprendere il suo viaggio verso la Sardegna.