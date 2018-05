Cicloturisti genovesi alla scoperta dell'Islanda, il viaggio diventa un documentario

Un incredibile viaggio in Islanda, la terra del ghiaccio e del fuoco, con biciclette elettriche, tende, videocamere, un drone e pochi altri oggetti. Questa l'esperienza di due ragazzi genovesi, Simone Patrone e Francesco Carocci, che ha portato alla realizzazione di diversi video e documentari con la regia di Danilo Quaranta.

Video e documentari che saranno presentati a Santa Margherita Ligure, nel corso di una serata aperta a tutti gli appassionati di avventure estreme presso l'auditorium dell'Istituto "V.G. Rossi" di via Liuzzi, mercoledì 6 giugno alle ore 21.00. Saranno presenti i due "cicloturisti", non nuovi a questo tipo di imprese, che presenteranno i loro video e le loro immagini e racconteranno al pubblico la loro meravigliosa esperienza, grazie alla quale hanno anche cercato di promuovere il turismo "green" e l'utilizzo di biciclette elettriche, che possono rendere accessibile a un maggior numero di persone un viaggio di questo tipo. Simone Patrone, un anno e mezzo fa, si era reso protagonista di un'altra piccola grande impresa: un viaggio in bicicletta (non elettrica) da Genova a Roma e ritorno.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati