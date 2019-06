Consegne a zero emissioni in centro storico, parte il progetto Invia

Svolta green per le consegne di merci in centro storico, zona in cui da tempo si discute di come abbattere l’impatto di furgoni e altri veicoli che accedono per il trasporto merci. In un’ottica di mobilità sempre più sostenibile, in mattinata a Tursi è stato presentato il progetto Invia, il servizio di consegne ecocompatibili dedicato alla città vecchia.

L’iniziativa è stata svelata alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari, del presidente di Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e delle associazioni di categoria: obiettivo, gestire in modo efficiente ed ecologico la logistica cittadina, compresa l’area portuale, sfruttando veicoli elettrici e a zero emissioni che possono transitare senza limitazioni nelle Ztl.

Il servizio non sostituirà i corrieri tradizionali, ma sarà in aggiunta a quanti sono già operativi, e sarà disponibile sia per gli esercizi commerciali sia per i privati cittadini e le imprese. L’hub di raccolta è stato allestito nell’edificio Metelino, zona Porto Antico, un’area di 800 metri quadri che sorge a poca distanza dal centro storico, e le consegne verranno effettuata con la collaborazione di Eco Bike courier, i corrieri in bicicletta, garantendo flessibilità nell’orario di consegna in funzione delle esigenze degli operatori. Al progetto collabora anche Poste Italiane, che metterà a disposizione di Invia le proprie infrastrutture su Genova per valorizzare le potenzialità del territorio sfruttando la capillarità della rete di distribuzione.

«Lo scorso anno - ha detto il vicesindaco Balleari - avevamo consentito ai veicoli merci con motore elettrico, e non soltanto alle auto elettriche private, di accedere nelle Ztl senza limiti di orario e gratuitamente. Ora offriamo un ulteriore incentivo a utilizzare questa modalità. L’ottica è spingere sempre di più verso una mobilità green premiando comportamenti rispettosi dell’ambiente. Sono molto fiducioso e ritengo che la strada che abbiamo intrapreso con convinzione sia il futuro. Il passaggio alla mobilità elettrica cambierà in meglio la nostra città portando enormi benefici ambientali, economici e di salute».

«La consegna di merci nel centro storico e nell'area portuale con modalità green - ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio, Luigi Attanasio - è sicuramente una buona notizia per Genova e per tutti coloro, cittadini o imprese, che vi risiedono e vi operano. Ma è anche un ulteriore elemento di attrattività per una città, come la nostra, che si afferma sempre più come smart city e meta emergente fra le città d'arte italiane».

Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente di Eco Consegne, Paolo Dal Lago, e l'amministratore delegato di Quiris Holding, azionista di Eco Consegne, Umberto Risso. Obiettivo, adeguarsi alle disposizioni europee, che chiedono di ridurre drasticamente l’emissione di gas serra entro il 2030.