Contributi per bici e scooter elettrici, boom di domande

Nella seduta del consiglio comunale di martedì 16 gennaio 2018 è stato affrontato il tema della mobilità sostenibile, tra piste ciclabili e mezzi elettrici (biciclette e scooter), per l'acquisto dei quali il comune nei mesi scorsi ha messo a disposizione oltre 200mila euro di fondi attraverso un bando.

Contriuti per bici e scooter elettrici

Per quello che riguarda i mezzi elettrici parola a Lorella Fontana della Lega Nord, che ha chiesto quali riscontri ha avuto il contributo di circa 257mile euro che la Giunta ha promosso per migliorare la qualità dell’aria della nostra città e in che percentuale stiano rispondendo i genovesi.

Per la giunta ha risposto l’assessore Matteo Campora: «Questa iniziativa rientra negli obiettivi dell’amministrazione. È partita il 15 dicembre e le domande potranno essere presentate fino al prossimo 31 maggio. Ad oggi sono arrivate 396 domande, di cui 264 sono state già ammesse. Dobbiamo fare il massimo per avere una città più pulita, ci saranno altri interventi e siamo soddisfatti della risposta finora ottenuta».

Nuove piste ciclabili

Il consigliere Carmelo Cassibba di Vince Genova ha invece chiesto un’informativa sulle piste ciclabili esistenti e sull’ipotesi di progettualità di nuove piste per agevolare la mobilità ecosostenibile.

Per la giunta ha risposto il vice sindaco Stefano Balleari: «Su quanto è stato fatto precedentemente, non vorrei entrare. Attualmente, in centro storico abbiamo alcuni percorsi che possono essere di un certo interesse. Il percorso tra Brignole e la questura in questo momento non è utilizzabile a causa dei cantieri per la messa in sicurezza del Bisagno. Da Brignole allo stadio esiste un percorso ciclabile. Mi preme ricordare che, tramite alcuni fondi, era stata predisposta una pista tra via Adamoli e il cimitero di Staglieno. In ogni caso, a febbraio verrà presentato il Piano urbano di mobilità sostenibile».