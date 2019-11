Auto elettriche, Bogliasco diventa più "green"

Il Comune di Bogliasco diventa "green" grazie all'installazione di una colonnina di ricarica per auto e scooter elettrici, una scelta voluta dall'amministrazione comunale per incentivare la mobilità sostenibile

La stazione di ricarica per auto elettriche, ibride "plug in" e moto elettriche è stata realizzata da Duferco Energia e può fornire energia elettrica contemporaneamente per due veicoli (un'auto e uno scooter o quadriciclo) con una presa di Tipo 2 per la ricarica in trifase da 22 kw per auto e veicoli commerciali e una Tipo 3A per la ricarica in monofase a 3,5 kw a uso di scooter/quadricicli.

«L'energia elettrica erogata dalla colonnina proviene da fonti pulite e rinnovabili. Questo è garantito - spiega Filippo Crosio, assessore con deleghe alle Politiche Ambientali del comune - È necessario partire proprio da questo presupposto per rendere davvero ecologico l'uso dell'auto elettrica».