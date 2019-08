Formazione, l’Università di Genova all’undicesimo posto tra le prime 100 italiane

Ancora buone notizie per l’Università di Genova: il Center for World University Rankings ha diffuso l’edizione 2019-2020 della classifica delle migliori università al mondo, e quella del capoluogo ligure si posiziona all’undicesimo posto tra quelle italiane.

La classifica viene stilata tenendo conto della qualità dell’insegnamento, del tasso occupazionale degli ex studenti e dei risultati della ricerca. Nel ranking appena pubblicato compaiono 2.000 università selezionate fra le oltre 20.000 attive nel mondo, e UniGe si classifica alla posizione 320, guadagnandone 29 rispetto al piazzamento di un anno fa.

A livello nazionale, come detto, l’Università di Genova è all’undicesimo posto tra i 66 atenei che sono entrati in classifica sui circa 100, pubblici e privati, presenti in Italia, entrando nel top 1,6% delle università mondiali.

Un trend positivo, fanno sapere da Unige, già evidenziato dalla seconda edizione di Europe Teaching Rankings, il ranking di valutazione della qualità dell'insegnamento, pubblicato il 4 luglio scorso dall’agenzia THE - Times Higher Education.

In questo caso compilato, il 30% del punteggio è stato determinato dal risultato di un questionario compilato dagli studenti delle università, la parte restante del punteggio è stata invece fissata in base a indicatori volti a stimare la qualità delle risorse messe a disposizione degli studenti (numero di professori, produttività scientifica, servizi), l’ambiente di studio (internazionalità e bilancio di genere), la reputazione internazionale e i risultati conseguiti dagli studenti stessi.

Delle circa 4.000 università attive in Europa, il ranking ha inserito nella sua lista le 258 che sono state ritenute migliori, appartenenti a 18 nazioni, e l’Università di Genova è stata classificata nell'intervallo da 126 a 150.