"Career Day" all'Università di Genova: le aziende incontrano studenti e laureati

L'Università di Genova organizza, per le giornate del 4 e 5 giugno 2019, il "Career Day": per l'occasione, le aziende incontrano studenti e laureati per svolgere brevi colloqui conoscitivi. Gli studenti nell'ambito degli incontri potranno consegnare il loro curriculum.

Il "Career Day" si svolgerà nel Palazzo dell'Università in via Balbi 5, nelle aule Magna e Bensa, dalle 9,30 alle 17,30.

Alcune aziende svolgeranno inoltre la presentazione aziendale, della durata di circa 20 minuti, in aula Poggi.

Altri servizi del "Career Day"

Al "Career Day" si potranno trovare anche servizi di orientamento agli studi, di apprendimento permanente con le offerte post lauream dell'Ateneo (dai master ai corsi di formazione). Inoltre, Università di Genova, Confindustria Genova e Alleanza delle Cooperative sostengono studenti che intendono realizzare la propria idea imprenditoriale, conoscendo i servizi e le opportunità a disposizione per tradurre la propria idea in un'impresa di successo.

Come partecipare

Per partecipare occorre iscriversi sul sito web dell'Università degli Studi di Genova entro il 3 giugno alle ore 12.

Le aziende che incontreranno gli studenti

Ecco quali aziende incontreranno gli studenti e i laureati, e quando:

4 GIUGNO

- Banca Carige

- Blue Star Software

- BNP Paribas

- Cannon Group

- Costa Crociere

- Digitmode

- Everis

- Fos

- Ggallery

- Gruppo Messina

- Hotel Melia

- Kruk Italia

- Liguria Digitale

- Reply

- Rina

- Salini Impregilo

- SmartMicroOptics

- Softjam

- Studio BC

- Studio Wiki

- Tenova

- Wartsilia

5 GIUGNO

- Amiu Genova

- Arcaplanet

- Aristea

- ASG Superconductors

- Axpo Italia

- Bitron

- Bureau Veritas

- Consorzio Proplast

- Creative Words

- Deloitte Touche Tohmatsu Limited

- DGS

- ETT

- Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

- Grand Hotel Savoia

- Hitachi Rail

- Il Faggio Coop. Soc.

- La Comunità Coop. Soc.

- OMP Racing

- Paul Wurth

- PPG

- Spediporto