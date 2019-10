Le lauree che fanno trovare lavoro: quali sono le più richieste?

L'Università degli Studi di Genova offre davvero tanti corsi di laurea, ma quali sono quelli che - almeno secondo le statistiche - sono più richiesti nel mondo del lavoro?

Alcuni dati interessanti a livello nazionale arrivano da AlmaLaurea, e riguardano proprio la condizione occupazionale dei laureati. Innanzitutto sfatiamo un mito decisamente falso che sta dilagando in questi anni: non è vero che chi si laurea fa più fatica a trovare lavoro, anzi! I laureati lavorano di più dei diplomati, 78,7% contro 65,7%, guadagnando anche il 38,5% in più.

Le facoltà più richieste

Inoltre secondo i dati di AlmaLaurea tra i laureati del 2013 fotografati a 5 anni dal titolo, quelli meglio occupati sono i laureati in ingegneria, economia-statistica e professioni sanitarie; tutti sopra all’89%.

I laureati in discipline giuridiche, letterarie, psicologiche hanno, invece, una percentuale di occupazione al di sotto dell’80%.

Infine se analizziamo i laureati magistrali a ciclo unico troviamo in testa i medici con il 92,4%.

Certo, non dimentichiamo che - qualsiasi facoltà si scelga - le qualità che contano di più per ottenere un lavoro, alla fine, sono l'intraprendenza, lo spirito d'iniziativa e la determinazione.

Lavorare mentre si studia aiuta

Altro dato importante riguarda l’esperienza lavorativa durante gli studi. Svolgere un'attività lavorativa, anche occasionale, durante l’università aumenta infatti, secondo AlmaLaurea, le probabilità di trovare lavoro del 39%.

