Giovani botanici da tutto il mondo riuniti all'Albergo dei Poveri: è la prima volta in Italia

Giovani botanici di tutta Italia (e non solo) per la prima volta riuniti, a Genova, in una conferenza internazionale.

L’occasione è Cybo, Conference of Young Botanists, organizzata dall’Università di Genova su input di alcuni giovani assegnisti e dottorandi in Botanica all’università. Obiettivo, creare una rete fra i giovani ricercatori favorendo il dialogo e il confronto per rafforzare il futuro della ricerca botanica in Italia.

La conferenza sarà quindi un momento di formazione e condivisione fra i giovani ricercatori, che potranno presentare le proprie ricerche e discuterne con i colleghi. All’evento, cui si sono già iscritte 140 persone provenienti anche da altri paesi europei e non, sono onvitati gli studenti magistrali, i dottorandi e i post-doc che abbiano finito la loro formazione da massimo 3 anni.

L’appuntamento è per il 6 e 7 febbraio all’Albergo dei Poveri, nell’aula 3, dalle 9.30 alle 18.