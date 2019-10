All'Università di Genova il Corso in Innovazione Digitale per i Beni e le Attività Culturali

L'Università di Genova apre, fino al 8 novembre, le iscrizioni al corso di perfezionamento in Innovazione Digitale per i Beni e le Attività Culturali, promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e con un panel di esperti che collabora sui temi dell'economia della cultura.

Il corso risponde ai requisiti dei voucher con cui Regione Liguria fa carico dei costi di iscrizione per la formazione, nell'ambito del programma «Specializzarsi per Competere».

L'obiettivo è sviluppare conoscenze multidisciplinari e sinergiche tra i vari aspetti della digitalizzazione dei beni e delle attività culturali, mettendo gli allievi a contatto con esperti e professionisti del settore e prospettive manageriali e imprenditoriali agli allievi.

Si inizia il 22 novembre con una formula di didattica innovativa che comprende 8 moduli frontali, attività di e-learning e di laboratorio.