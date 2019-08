Scuola, boccata d'ossigeno per il nuovo anno: nuovi dirigenti e cattedre di ruolo

Boccata d’ossigeno per le scuole della regione, e per i tanti insegnanti precari che da anni aspettavano l’immissione in ruolo: il Ministero dell’Istruzione ha nominato 63 nuovi dirigenti scolastici per la Liguria, e assegnato 1740 cattedre agli insegnanti presenti in graduatoria.

Le cattedre sono state assegnate tutte nella scuola primaria, mentre per la secondaria di primo e secondo grado si parla di supplenze. Le convocazioni per l’assegnazione erano fissate per giovedì 22 e venerdì 23 agosto all’istituto Firpo Buonarroti di via Canevari: la graduatoria è quella del concorso del 2018, circa 900 gli insegnanti presenti.

Per quanto riguarda invece i dirigenti, dopo le nomine restano scoperte 11 scuole, 10 nell’imperiese e una a Savona, che verranno affidate a reggenti.

I dirigenti scolastici nominai dovranno ora accettare l’incarico in modo da essere operativi a partire dai primi giorni di settembre. Chi rinuncia cederà il posto ai successivi in graduatoria nazionale.