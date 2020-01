Anche una scuola di Genova nella classifica dei migliori licei scientifici d'Italia

Il portale Eduscopio ha messo in evidenza i migliori licei scientifici d'Italia, e nella classifica compare anche il Cassini di Genova, al nono posto assoluto.

Eduscopio 2019 è realizzato dalla fondazione Agnelli che permette in pochi e semplici passaggi di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Per quanto riguarda i licei, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da queste informazioni vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione e quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto.

Questi parametri, rielaborati dal Messaggero, hanno quindi permesso di stabilire la classifica dei licei scientifici migliori d'Italia che riportiamo nel prossimo paragrafo.

I 10 migliori licei scientifici in Italia

Giovanni Battista Quadri di Vicenza Torquato Taramelli di Pavia Ulisse Dini di Pisa Peano Pellico di Cuneo Mascheroni di Bergamo Pier Luigi Nervi di Morbegno (SO) Niccolò Copernico di Bologna Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia Giovanni Domenico Cassini di Genova Giovan Battista Grassi di Lecco

