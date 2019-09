Ordinare i libri scolastici e averli in 24 ore, come fare online e a Genova

Siamo ad agosto, ormai piena estate, i calendari scolastici 2019-2020 sono già usciti e ora non resta che pensare a prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare - forse la più onerosa - sono i libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto. Ma per chi preferisce il buon vecchio rapporto commerciante-cliente, scegliendo i libri dopo averli visti e toccati dal vivo, magari buttandosi su qualche buon usato, Genova offre diverse librerie apposite.

Comprare online libri scolastici scontati

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui.

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per:

- scuole elementari

- scuole medie

- scuole superiori

Ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico 2019-2020!

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5€.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!

Libri scolastici: dove acquistarli a Genova

A Genova esistono diverse grandi cartolibrerie in cui effettuare gli ordini, e anche librerie specializzate come Il Libraccio che da sempre puntano molto sui libri scolastici nuovi e soprattutto usati di qualità. Ci sono diversi punti del Libraccio, ad esempio in piazza Rossetti 2r, via Carlo Rolando 61, via Cairoli 6r.

Tramite la Coop, nei vari punti vendita di Genova e provincia, si possono prenotare i libri scolastici, scontati per i soci.

Anche Il Libro Genova offre una sezione dedicata all'editoria scolastica, nella sede di via Geirato 110 M.