Maturità 2019, ecco i commissari esterni nelle scuole genovesi

Si avvicina la data di inizio delle prove di maturità nelle scuole genovesi e italiane.

La prima prova scritta di italiano è prevista mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle 8,30.

Si torna sui banchi il giorno dopo, giovedì 20 giugno, per la seconda prova, specifica per l’indirizzo frequentato. Agli scritti, seguirà la prova orale.

Se prima impazzava il toto-nomi per conoscere la composizione delle commissioni d'esame, ora è possibile consultare i dati sul sito del Ministero dell'Istruzione: a questo link, infatti, è disponibile un motore di ricerca per le commissioni dell'Esame di Stato. È possibile fare la ricerca per tipologia di indirizzo (specificando la provincia, dunque Genova nel nostro caso), per istituto e per presidente/commissario. Il risultato non delude: per ogni scuola - che sia liceo, istituto tecnico o professionale - sono presenti i nomi dei commissari interni ed esterni.

Per quanto riguarda i commissari esterni è possibile anche conoscere da quale istituto provengono, e quale sarà la loro materia d'esame.