Ordinare i libri scontati per le scuole, come fare online e nelle librerie di Genova

Siamo ad agosto, ormai piena estate, i calendari scolastici 2019-2020 sono già usciti e ora non resta che pensare a prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare - forse la più onerosa - sono i libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto. Ma per chi preferisce il buon vecchio rapporto commerciante-cliente, scegliendo i libri dopo averli visti e toccati dal vivo, magari buttandosi su qualche buon usato, Genova offre diverse librerie apposite.

Libri scolastici: dove acquistarli a Genova

A Genova esistono diverse grandi cartolibrerie in cui effettuare gli ordini, e anche librerie specializzate come Il Libraccio che da sempre puntano molto sui libri scolastici nuovi e soprattutto usati di qualità. Ci sono diversi punti del Libraccio, ad esempio in piazza Rossetti 2r, via Carlo Rolando 61, via Cairoli 6r.

Tramite la Coop, nei vari punti vendita di Genova e provincia, si possono prenotare i libri scolastici, scontati per i soci.

Anche Il Libro Genova offre una sezione dedicata all'editoria scolastica, nella sede di via Geirato 110 M.

Comprare online libri scolastici scontati

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui.

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per:

- scuole elementari

- scuole medie

- scuole superiori