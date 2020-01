Come diventare guardie Lipu: il corso a Genova

Il Nucleo Guardie LIPU di Genova comunica che sino alla data del 31 Gennaio 2020 è possibile iscriversi al corso autorizzato dalla Regione Liguria con Decreto n. 6830/2019 del Dirigente Dipartimento Turismo, Agricoltura, Formazione, Lavoro - Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria per conseguire, in esito al superamento di apposito esame regionale, la qualifica di Guardia Particolare Giurata per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, ai sensi dell’art.27, comma 6 della l. 157/92 e dell’art. 48, comma 7 della l.r. 29/94.

Gli interessati in possesso dei requisiti, dopo aver consultato il bando, possono presentare la domanda di partecipazione al corso inviando all’indirizzo guardielipugenova@gmail.com il modulo denominato “Istanza iscrizione corso guardie Lipu 2020” scaricabile dal sito https://www.lipugenova.org/ insieme al programma del corso.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Coordinatore Regionale della Guardie LIPU all’indirizzo di posta elettronica guardielipugenova@gmail.com.