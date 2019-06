Nail Art: i corsi sul territorio per diventare "artisti" delle unghie

Unghie, che passione! Smalto "semplice", semipermanente o ricostruzione in gel? E poi, french manicure, smalti colorati o decorazioni? Un vero specialista in "nail art" sa sempre cosa proporre e consigliare, e soprattutto sa come realizzare vere opere d'arte in miniatura.

In un momento in cui impazza la moda della "nail art", vediamo quali corsi di formazione è possibile frequentare a Genova per diventare esperti nel campo:

Area Domani - via De Amicis 2, Genova

HS Nails - via Colombo 20 R, Genova

Sbraccia - via Cipro 26 r, Genova

Lykeion - piazza De Marini 1/8-9, Genova