Zombie Walk: la camminata dei 'non morti' invade Sestri Ponente

In occasione di Genova Comics & Games 2019, sabato 7 settembre torna a grande richiesta una nuova edizione della "Zombie Walk", la camminata dei "non morti" che attraverserà via Sestri simulando scontri contro la resistenza.

Un evento irresistibile per tutti i cosplayers che vorranno mettere in mostra la propria abilità nel truccarsi e nel recitare da zombie o da "sopravvissuti" in lotta contro queste forze oscure.

L'evento terminerà una volta tornati al punto di partenza.