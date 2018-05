Zibba e Marco Masini in concerto al Crazy Bull

Venerdì 11 maggio 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) per la rassegna musicale BangArang! alle ore 21.30 arriva Zibba insieme, per l'occasione, a Marco Masini, con il quale duetta nel brano "Sesto piano", una ballata soul parte del suo ultimo disco "Le cose", pubblicato il 2 febbraio; una canzone Dopo la parentesi ampia dedicata alla produzione di altri artisti e alla scrittura, con brani preparati per, tra gli altri, Patty Pravo, Jack Savoretti e Max Pezzali, Zibba, all'anagrafe Sergio Vallarino, torna in tour con un album di dodici brani, molti dei quali frutto di collaborazioni: oltre a Masini, si incrociano la voce di Elodie e la chitarra di Alex Britti.

Da questo lavoro emergono il lato balck e il lato pop del cantautore, miscelati in uno stile unico che da sempre lo contraddistingue. Zibba ha vinto la Targa Tenco nel 2012 e, l'anno successivo, arriva alla finale del Festival di Sanremo nella sezione "Nuove Proposte" vincendo il premio della critica Mia Martini.

Opening act affidato al duo Seawards prodotto dallo stesso Zibba.

Apertura porte ore 20, costo del biglietto euro 12 + dp online o al Goa Box di P. zza Pollaiuoli 66 r; le rimanenze saranno disponibili in cassa al costo di 15 euro.

Info su info@goaboa.it