Presentazione online del libro "Zena, storia di un'orca"

Sabato 30 maggio su Facebook verrà presentato il libro "Zena, storia di un'orca" di Andrea Izzotti, che ripercorre l'affascinante storia degli avvistamenti dello scorso dicembre nel mare di Genova.

Il 2 dicembre 2019 un gruppo di cinque orche (un maschio, tre femmine e un cucciolo) viene notato nel porto di Genova. Vengono dall’Islanda: la migrazione di maggior distanza mai registrata per questi mammiferi. Il piccolo smette di respirare e la madre, chiamata Zena, passa parecchi giorni a tentare di rianimarlo. Le orche poi ripartono e vengono avvistate prima in Sicilia e poi in Libano, a oltre 8.000 kilometri dall’Islanda. Perché hanno fatto un viaggio tanto lungo? Che cosa cercavano?

L’orca Zena è la protagonista di questa storia, raccontata da lei stessa, che ripercorre tutta la sua vita e offre una risposta fantasiosa e sorprendente. Un viaggio che descrive la grande socialità delle orche, il loro comportamento e ripercorre anche il rapporto difficile con l’uomo.

Andrea Izzotti, libero professionista e fotografo genovese è l’autore di questo romanzo, che si avvale della collaborazione di un artista internazionale, Francisco Caamaño, che ha ideato e realizzato le illustrazioni.

Alla serata che sarà condotta da Alberto Balbi, parteciperà, in collegamento dal Messico, Francisco Caamaño, in collegamento dal suo studio di Los Angeles, Alberto Bof, che ha composto ed eseguito la musica del video e, in collegamento dal Sudafrica, il Prof. Alessandro De Maddalena, grande esperto di orche e squali,che ha scritto la prefazione del libro.