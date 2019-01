The Zena Soul Syndicate portano le musiche di "The Commitments" a La Claque

The Zena Soul Syndicate è un collettivo di musicisti che porta sul palco le musiche originali del celebre film di Alan Parker del 1991 "The Commitments". Appuntamento venerdì 11 gennaio alle ore 22 a La Claque.

A trasformare il concerto in uno spettacolo sarà la commistione della Musica con un percorso recitativo dei momenti più celebri del film.

L'imponenza di una big band di 14 elementi impegnati negli arrangiamenti di The Commitments garantisce una serata all'insegna del Soul unica in Italia per il suo genere.