Gli Zena Singers cantano a Palazzo Lomellino contro i tumori

Venerdì 29 giugno alle ore 21.00, lo scenografico cortile del Ninfeo di Palazzo Nicolosio Lomellino, che accoglie il pubblico all’interno di uno dei più affascinanti Palazzi dei Rolli di Via Garibaldi, per una sera si trasformerà in un palcoscenico, per l’importante evento benefico con musica dei Zena Singers, storica band genovese.

Per l’occasione, i Zena Singers si esibiranno in uno spettacolo di canzoni e storie che ripercorreranno i grandi successi dei cantautori della Scuola Genovese: da Francesco Baccini e Umberto Bindi a Fabrizio De André, fino ad Endrigo Fossati, Bruno Lauzi e ancora New Trolls, Gino Paoli e Luigi Tenco. Seguirà un brindisi con gli artisti.

La serata, organizzata da Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onluse Associazione Culturale Lanna, devolverà il ricavato al Fondo Tumori e Leucemie del Bambino, che da 50 anni lavora per l’investimento sulla professionalità dei medici e la ricerca e l’assistenza diretta ai piccoli malati in ospedale.

Nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del Palazzo, inserendolo nel circuito culturale della Città, l’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus è da sempre attenta al sociale e alle iniziative benefiche.