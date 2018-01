Torna "Zen-a", la Fiera del Benessere a Porto Antico

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti di relax e benesser con "Zen-a", ospitata al Porto Antico dal 9 all'11 febbraio 2018.

Genova capitale del benessere naturale

Per un weekend, Genova diventerà la capitale del benessere naturale in tutte le sue forme. Presso i Magazzini del Cotone saranno posizionati tanti stand di esposizione, vendita, dimostrazioni, esibizioni, pratiche di gruppo e conferenze, tutto dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale.

Il ricco calendario di eventi, esibizioni, corsi, laboratori e dimostrazioni dal vivo arricchisce e completa il viaggio nei mondi e modi del benessere naturale.

Le cinque aree di "Zen-a"

"Zen-a" accompagnerà i visitatori attraverso un percorso di proposte per il benessere, partendo dall'area dedicata alla cura della persona, proseguendo con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando da un'esposizione di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino ad arrivare alle soluzioni ecologiche per la casa.

Ecco i cinque filoni in cui è suddivisa la fiera:

ARMONIA: Aloe vera, Biancheria ecologica, Calzature ortopediche, Centri benessere, Centri massaggio, Cliniche per terapie naturali, Cosmesi naturale e fresca, Cristalloterapia, Cromoterapia, Fitness, Stabilimenti termali, Giochi e giocattoli naturali e riciclati, Viaggi e vacanze ecosostenibili...

ALIMENTAZIONE: Agricoltura biodinamica, Agriturismi, Alimenti biologici certificati, Alimentazione Vegetariana, Vegana e Crudista, Alimenti a base di canapa, Alimenti per intolleranze alimentari, Alimenti senza glutine, Alghe e derivati, Bio Catering, Bevande da agricoltura biologica, Erboristerie, Integratori alimentari, Materie prime naturali biologiche...

AMBIENTE: Combustibili ecocompatibili, Detergenti ecologici e a basso impatto ambientale, Energie rinnovabili, Imballaggi ecologici, Impianti depurazione acqua, Mobilità sostenibile, Riciclaggio...

ABITARE: Architettura bio-ecologica, Armonizzatori ambientali, Aromi naturali, Arredi e attrezzature ecologiche ed ecocompatibili per negozi e uffici, Arredi ergonomici ed ecologici, Articoli casalinghi e accessori per la casa, Articoli per la difesa dall'inquinamento elettromagnetico geopatico, Bio Architettura, Bio Edilizia, Bio Hotel, Edilizia ecosostenibili, Feng Shui, Riqualificazione energetica, ...

GIARDINO ZEN: Operatori in Discipline Olisitiche e Bionaturali, Ayurveda, Musicoterapia, Olistica, Omeopatia, Shiatsu, Pilates, Pranic Healing, Pranoterapia, Posturologia, Prevenzione e medicine non convenzionali, Associazioni, Spa, Yoga, Meditazione, Thai Massage, Naturopatia, Floriterapia, Riflessologia, Coaching, Counseling, Transurfing, EFT...

Il programma completo

VENERDì 9 FEBBRAIO 2018

ore 11:45-12:45 | La via della Seta: il Kimono un simbolo da indossare (modulo 1) a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 14-14:20 | Dimostrazione di KireiKobido: il massaggio giapponese a cura di Deborah Carelli

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 14:30-15:50 | Mini laboratorio sull'arte del Origami e le regole dell’Ikebana a cura di Alessandra Politi

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 15-16 | Osteopatia e salute RELATORE Giovanna Cellerino, Osteopata D.O. m.R.O.I. specializzata in problemi ginecologici

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | La Via del The (modulo 1) a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 16-17 | L’importanza della corretta postura nelle lombalgie croniche RELATORE Dott.sa Federica Valenti, Insegnante Back School e Feldenkrais, Dottoressa in tecniche ortopediche

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | YOGART: "Filosofia e Pratica", con Alberto Roti

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | StretchingZen con Paola Baraldi

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 16-17 | La Geisha: viaggio alla conoscenza del mondo femminile a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 17-18 | Prenditi cura del tuo ​Sistema Immunitario attraverso le tue mani sul tuo volto. Workshop teorico e pratico a cura dell'AIRFI

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 17-18 | SHIATSU: "art&professione", con Alberto Roti

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 17-18 | Dimostrazione Arte Marziale Aikido a cura del Maestro Michele Rosso

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 18-19 | BABO DESIGN ARCHITETTURA FENG SHUI - "PROGETTARE GLI SPAZI CON IL FENG SHUI. Colori, luci e materiali del benessere per la casa e gli ambienti di lavoro. Casi di studio, esempi e spazio per domande e risposte" con Barbara Borello, Architetto specializzata in Feng Shui

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | MEDITAZIONE, con Alberto Roti

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | Scopri le origini del tuo carattere. Conferenza Esperienziale con Claudia Panico

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | Hatha Yoga con Sonia Grandolfi

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 19-20 | I Capelli come organo sensoriale: dall’importanza del lavaggio alla consulenza personalizzata, impariamo come trattarli con Naturalezza, conferenza a cura di Fabrizio Rech, titolare del salone specializzato Trattati con Naturalezza

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 19-20 | Colori-AMO la nostra vita: il significato e il potere dei colori, con l’aiuto dell’Enneagramma. Al termine, possibilità di consulenze individuali - FC Consulting - FrancescaCuri, Life Coach

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 19-20 | "Cerchio Sacro delle Donne: viaggio nell’archetipo della Fanciulla" con Sara Cabella

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 10-20 | Trattamenti a cura degli operatori Meridiana RAM AYURVEDA e SHEN ZU RIFLESSOLOGIA

STAND MERIDIANA ASD - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Scansione energetica", scopriamo quali emozioni ci sottraggono energia – consulenza gratuita a cura della Naturopata Maria Elena Andreoli

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Screening posturale", consulenza gratuita della dott.ssa in Fisioterapia Norma Usai

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

SABATO 10 FEBBRAIO 2018

ore 10-11 | La psicologia buddhista: Conosci te stesso imparando a conoscere la mente, relatore monaco buddista Lobsang Tharcin (Lorenzo Rossello)

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 10-11 | "Le vie dei Chakra", un percorso alla scoperta dei nostri centri energetici, tra nozioni ed esercizi pratici a cura di Lara Maggi, insegnante di Hatha Yoga e Yoga Niketan

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 10-11 | Tai Chi Chuan e Chi Kung "energia, vitalità, armonia interiore". Prova pratica con Paola Malinverni. Centro Ricerche Tai Chi Italia.

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 10:30-11:30 | L'arte del Bonsai a cura di Ponente Bonsai Savona

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 11-12 | Nutrizione e genetica per la prevenzione nella vita e nello sport RELATORE Dott.sa Giulia De Angelis, Biologa, Nutrizionista, responsabile A.C.S.I.A.N. intolleranze alimentari e nutrizione

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11-12 | Conferenza - Riflessologia plantare e colonna vertebrale la postura in riflessologia e la sua importanza per la salute di tutti gli organi - Riflessologia plantare metodo W.Fitzgerald, a cura di Planeos ass. sportiva dilettantistica e culturale centro formazione arti olistiche, relatore Gabriella Cerato Riflessologo o.d.b.

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11-12 | Gocce di Shiatsu, relatori Livio Barbero e Veronique Torrigiani della Shin Sei Shiatsu Academy

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11:45-12:45 | La via della Seta: il Kimono un simbolo da indossare (modulo 2) a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 12-13 | I benefici del suono e delle onde vibrazionali", a cura di Valerio Frizzo de Il Sorriso del suono Ass. Cult. e ASD

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 12 -13 | Il sentiero dei Cristalli: alla scoperta del potenziale di Madre Terra, relatore Giulia GiayMeniet, Counselor, Floriterapeuta, Naturopata - Scuola Superiore di Naturopatia e Counseling in Floriterapia

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 12-13 | Reflessologia plantare: perché sceglierla? RELATORE Lara Di Molfetta, Naturopata

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 12-13 | Dimostrazione "Psicomotricità e felicità per adulti", conduttore Gabriele Giardini, psicomotricista

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 13-14 | Come si è evoluta la conoscenza dell'energia e come è cambiato il suo utilizzo. Conferenza Esperienziale con Carlo Intiso

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 13-14 | MEDITAZIONE, con Alberto Roti

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 13-14 | StretchingZen con Paola Baraldi

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 14:00-15:00 | L'arte del Bonsai a cura di Ponente Bonsai Savona

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 14-15 | RIFLESSOLOGIA FACCIALE ITALIANA - Prenditi cura della tua Schiena attraverso le tue mani sul tuo volto. Workshop teorico e pratico

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 14-15 | Opportunità lavorativa settore biocosmesi fresca ed integratori alimentari anche per lo sport, a cura di Adriana Rossi consulente Ringana Austria

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 14-15 | Decluttering: liberati dal superfluo e dallo stress per vivere meglio e fere spazio alla tua vita! Al termine, possibilità di consulenze individuali - FC Consulting - Francesca Curi, Life Coach

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | Uno sguardo, la tua iride, il tuo mondo. Conoscersi attraverso l'Iridologia, relatore Nicola Ganabano Iridologo, Naturopata, Floriterapeuta - Scuola Superiore di Naturopatia e Counseling in Floriterapia

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | La Manifestazione dello Spirito: Psicologia e Alchimia, a cura della Dott.ssa Kerlim Benavides Pedagocista Clinico Il Sorriso del Suono

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | "Vibrazioni per la Pace" con Rita Gatti e Roberto Bolzan

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 15-16 | La Via del The (modulo 2) a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 15-16 | Eliminare il mal di schiena in gravidanza con l'uso della fascia portabebè. Incontro teorico e dimostrazione pratica. A cura di Ilaria Ottati, Consulente del Portare

AREA ATTIVITÀ BENESSERE BAMBINI - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 16-17 | La spiritualità della Acque Vibrazionali nel trattamento naturopatico, a cura di Graziella Barbato - Direttrice didattica della Scuola di Naturopatia emergere®

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | Scopri la potenzialità delle tue mani Workshop con Patrizia Cordone e Antonella Muraca

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | Pilates con Ellade Buccilli e danze d'oriente con Ailema e la sua scuola

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 16-16:45 | La via dell’arte: viaggio alla conoscenza della figura della Geisha, a cura di Sakura Project

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 16-17 | Presentazione del Progetto Asilo nel Boscoe Laboratorio esperienziale "Osserviamo e sentiamo la natura!". Piccoli assaggi di esperienze sensoriali con i doni della terra.

AREA ATTIVITÀ BENESSERE BAMBINI - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 17-18 | Esercizi di Bioenergetica - Conferenza Esperienziale con Sandro Violante

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 17-18 | La Flora batterica, l'ecosistema del benessere, relatore Dott.ssa Alessandra Isola Biologa Nutrizionista - Scuola Superiore di Naturopatia e Counseling in Floriterapia

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 17:00-17:45 | Dimostrazione Arte Marziale Ju Jitsu a cura del Maestro Moreno Manitto

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 17-18 | Vademecum di Yoga e Pilates per gestanti e neo mamme. La teoria del benessere per mamma e figlio e la dimostrazione pratica dei principali esercizi da fare a casa in autonomia. Non è richiesta la partecipazione attiva del pubblico.

AREA ATTIVITÀ BENESSERE BAMBINI - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 18-19 | L’intelligenza del movimento al servizio del suono RELATORE Dott.sa Fiammetta Bellati, Fisioterapista, specializzata in Rieducazione posturale Mézières

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | BABO DESIGN ARCHITETTURA FENG SHUI "Le piante nell’Architettura Feng Shui: in casa, sul terrazzo e in giardino. Casi di studio, esempi e spazio per domande e risposte" con Barbara Borello, Architetto Feng Shui e Renato Zanchettin, giardiniere e titolare di VivaiHortus.

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | StretchingZen con Paola Baraldi

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 18-19 | Incontro su Mindfulness in famiglia curato da Suzanne Reyneke

AREA ATTIVITÀ BENESSERE BAMBINI - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 18-20 | La Via della Musica: Viaggio alla scoperta delle musiche del Maestro Sakamoto e sinfonie orientali a cura di Alberto Luppi Musso e la partecipazione straordinaria di Stefano Bertoli. Presentati da Piccola Accademia Castelletto

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 19-20 | CONFERENZA - "Sentire" il benessere, a cura del Dott. Giovanni Caruso, Otorinolaringoiatra

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 19-20 | Essere, stare, fare con Alberto Roti

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 10-20 | Trattamenti a cura degli operatori Meridiana RAM AYURVEDA e SHEN ZU RIFLESSOLOGIA

STAND MERIDIANA ASD - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 10-15 | "Alla scoperta del massaggio olistico", scopriamo che cosa è e se è adatto a noi, con la consulenza gratuita di Francesca Marrè Brunenghi

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Scansione energetica", scopriamo quali emozioni ci sottraggono energia – consulenze gratuite a cura della Naturopata Maria Elena Andreoli

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Prendiamoci cura del nostro sorriso", lezione gratuita di igiene dentale per bambini e adulti a cura della dott.ssa Gisella Principe, igienista dentale

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

ore 10-11 | "Conferenza Costellazioni Familiari e Sistemiche: La forza delle radici" con Marzia Alberti

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11-12 | Meditazione con campane tibetane con Rita Gatti e Roberto Bolzan

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11-12 | Riflessologia del Piede Shen Zu, che cos’è? Perché è così efficace? Incontro conoscitivo con esperienza pratica di automassaggio. A cura di Paola Malinverni, direttrice didattica e insegnante Shen Zu, Scuola di Formazione Riflessologia del Piede metodo Zu e degli allievi della scuola.

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 11-12 | Flex Pilates con Elisa Brunetti

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 11:45-12:45 | Dimostrazione Danza in Kimono a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 12-13 | Metamorfica il massaggio che trasforma: massaggio dolce su testa, mano, piede in corrispondena della colonna vertebrale con il percorso neonatale e settimane di gestazione, a cura di Planeos ass. sportiva dilettantistica e culturale centro formazione arti olistiche, relatore Gabriella Cerato Riflessologo o.d.b.

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 12-13 | I rimedi spagirici: un sostegno energetico e vibrazionale per il "Cielo interiore" di ciascuno, relatore Dott. Giuseppe Bianchini Formazione specialistica in Spagiria - Scuola Superiore di Naturopatia e Counseling in Floriterapia

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 12-13 | Intelligenze calde e fredde, intelligenza emotiva, resilienza: il clima e la chimica delle relazioni. Scopri il tuo carattere. Al termine, possibilità di consulenze individuali, FC Consulting-Rubina Forin e Francesca Curi, Life Coach

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 13-14 | RIFLESSOLOGIA FACCIALE ITALIANA - Prenditi cura del tuo ​Apparato Riproduttore e del tuo Apparato Linfatico attraverso le tue mani sul tuo volto. Workshop teorico e pratico

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 13-14 | COSMESI E DENTIFRICI: sai con quali sostanze vieni a contatto quando ti lavi i denti, fai la doccia o ti spalmi la crema? a cura di Adriana Rossi consulente Ringana Austria

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 13-14 | La sessualità senza tempo RELATORE Dott.sa Ortensia Buscaino, Dottoressa in Ostetricia

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 13-14 | StretchingZen con Paola Baraldi

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 14-15 | Conoscere sé stessi e gli altri con il Voice Dialogue RELATORE Alberto Pellegrino, Counselor relazione a indirizzo Voice Dialogue e operatore cranio sacrale

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 14-15 | "Prevenire è meglio che curare - errori di postura e comportamenti corretti per evitare problematiche della colonna", scopriamo insieme alla dott.ssa in Fisioterpia, Norma Usai, gli accorgimenti da adottare quotidianamente per stare bene.

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 14-15 | Dimostrazione Arte Marziale Karate a cura di Elisabetta d’Amico e Giampaolo Sanpellegrini

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 15-16 | Le chiavi evolutive della Floriterapia: conoscere se stessi per vivere e amare, relatore Dott.ssa Miriam Dodero Biologa, Naturopata, Counselor clinico e Master ReiKi - Scuola Superiore di Naturopatia e Counseling in Floriterapia

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | "Bagno di Gong: ritrovare il nostro vero sé attraverso i suoni dell'Universo. Conferenza esperienziale" con Daniela Anzalone

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 15-16 | Ascolta e cura il tuo corpo per ritrovare l'armonia. Conferenza esperenziale con Valeria Castellazzi fisioterapista

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | Fiori di Bach per cani, gatti e i loro bipedi, relatore Dott.ssa-Biologa, Naturopata

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | I misteri della mente - la biologia delle credenze, a cura di Ing. Marcello Graglia - direttore organizzazione della Scuola di Naturopatia emergere®

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16-17 | La meditazione buddista: Come sviluppare una mente stabile, relatore monaco buddista Lobsang Tharcin (Lorenzo Rossello)

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 16:00 | Grande sfilata di Kimono Cerimoniali Giapponesi del '900 a cura di Sophie Lamour

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 17-18 | Wellness Coaching: stare bene o essere bene? Il nostro comportamento come fonte di benessere, e il Coaching umanistico come aiuto per una comunicazione efficace. Al termine, possibilità di consulenze individuali FC Consulting - Francesca Curi, Life Coach - Prenotazione consigliata

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 17:30 | Show Cooking e Degustazione della creazione "ZEN-A" ricetta depositata dello Chef Perfetto che unisce elementi della tradizione nipponica a quella ligure

AREA GIAPPONE - MODULO 7 PIANO TERRA

ore 18-19 | MEDITAZIONE DINAMICA: "La Danza Celeste", con Alberto Roti

SALA CONFERENZE AUSTRO - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | PRANAYAMA: "Respirare meno, respirare meglio", con Micaela Rossi

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | Public Speaking, dal "parlare" ad un pubblico "all'affascinare" il pubblico con Lorenzo Bracciodieta

SALA CONFERENZE MARIN - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 18-19 | Dimostrazione - Hatha Yoga, conduce Patrizia Boattini, insegnate Yoga Y.A.N.I. e Dimostrazione - Pilates beginner, conduce Valentina Fortunato, insegnante Power Pilates metodo classico

PALCO AREA GIARDINO ZEN - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 19-20 | Riprendi fiato - Re-impariamo a respirare con Anna Turco

SALA CONFERENZE BORA - MODULO 9 PRIMO PIANO

ore 10-20 | Trattamenti a cura degli operatori Meridiana RAM AYURVEDA e SHEN ZU RIFLESSOLOGIA

STAND MERIDIANA ASD - MODULO 7 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Screening del capello" scopriamo da vicino, con l’uso di una microcamera, lo stato di salute della cute e del capello – consulenza gratuita a cura di Fabrizio Rech (Trattati con Naturalezza)

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 10-20 | "Scansione energetica", scopriamo quali emozioni ci sottraggono energia – consulenza gratuita a cura della Naturopata Maria Elena Andreoli

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO

ore 15-20 | "Lo Yoga è adatto a me?" con la consulenza gratuita dell’insegnante di yoga Lara Maggi e della dott.ssa in Fisioterapia Norma Usai, scopriamo se puoi risolvere piccoli atteggiamenti posturali scorretti con l’aiuto dello yoga.

STAND RL COMUNICAZIONE - MODULO 8 PRIMO PIANO