The Zen Circus incontrano i fan e suonano alla Feltrinelli

Il gruppo The Zen Circus - che ad aprile suonerà al Porto Antico nell'ambito del Supernova Festival - arriva a Genova venerdì 2 marzo alle ore 18,30 presso la Feltrinelli di via Ceccardi. Il gruppo girerà tutta l'Italia, dal nord al sud, per presentare nelle librerie il nuovo album "Il fuoco in una stanza".

Oltre a incontrare i fan e a firmare copie del cd, il gruppo suonerà alcuni brani dal vivo.