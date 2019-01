Zen-a, la Fiera del Benessere, quest'anno ospita anche la Fiera dell'Esoterismo

Torna, nel weekend del 23 e 24 marzo 2019, Zen-a, la Fiera del Benessere, ospitata ancora una volta al Porto Antico, presso i Magazzini del Cotone.

La Fiera del Benessere

La fiera, arrivata alla settima edizione, è l'evento mostra-mercato dedicato al Benessere Naturale, alle Discipline Olistiche e agli stili di vita sostenibili.

Così Genova diventa per due giorni la capitale del benessere naturale in tutte le sue forme, con esposizione, vendita, dimostrazioni, esibizioni, pratiche di gruppo e conferenze, tutto dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale.

Mondi Magici - La fiera dell'esoterismo

Per la prima volta, Zen-a ospiterà anche "Mondi Magici - Genova Magica", un'area interamente dedicata alle arti esoteriche, con esposizione, mostre e conferenze.

Grazie a conferenze e laboratori si potranno scoprire e conoscere diversi percorsi e pratiche magiche. Grandi ospiti, rappresentanti delle più importanti correnti del mondo del Neopaganesimo, della Stregoneria, della Wicca, e molto altro, si racconteranno, illustrando la realtà dietro il velo di mistero.

Il tutto alternato da vere e proprie lezioni pratiche all'interno dello Stand dell'Accademia delle Arti Magiche.

Saranno presenti anche tanti divinatori, che si cimenteranno con i tarocchi, la lettura della Mano, i Ching, le Rune, l'astrologia e molte altre forme di divinazione, circondati da importanti opere d'arte di famosi artisti, ispirati ai tarocchi.

Non la solita fiera, ma un occasione preziosa per confrontarsi, capire e condividere tanti percorsi differenti, uniti da un unico filo conduttore, magia e benessere.