Zen-A: torna la Fiera del Benessere al Porto Antico

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 torna al Porto Antico "Zen-A", la Fiera del Benessere dedicata a tutti coloro che vogliono stare bene in modo naturale.

Zen-A è l’evento-mostra-mercato dedicato al benessere naturale, alle discipline olistiche e agli stili di vita sostenibili.

Genova diventa per due giorni la capitale del benessere naturale in tutte le sue forme, con esposizione, vendita, dimostrazioni, esibizioni, pratiche di gruppo e conferenze, tutto dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale.

La fiera apre dalle 10 alle 19, e l'ingresso costa 7 euro (ridotto 5 euro, abbonamento due giorni 9 euro).

Storia della fiera del benessere

Nata nella primavera del 2013, la manifestazione ha potuto contare sin dalla sua prima edizione sul supporto dalle maggiori riviste e portali di settore, nonché sulla partecipazione di numerose realtà nel mondo delle discipline bionaturali della Città di Genova, alle quali si sono aggiunte negli anni diverse altre scuole di Genova e della Regione Liguria e non solo.

La manifestazione si pregia, come ogni anno, dei Patrocini delle Istituzioni ed ospiterà, come per ogni edizione, diverse associazioni internazionali dedite alla tutela dell’ambiente, degli animali e degli individui.

I percorsi della fiera del benessere

Zen-A Fiera Benessere accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere naturale ed il vivere sostenibile, partendo dal salone armonia, dedicato alla cura naturale della persona, proseguendo in alimentazione, con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando per ambiente, con una rassegna di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino al salone abitare, con soluzioni ecologiche per la casa. In fiera il pubblico potrà acquistare prodotti, prenotare servizi, partecipare a conferenze ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi sul panorama ormai amplissimo produzioni biologiche e delle soluzioni per il "benessere naturale" dell’ambiente, delle persone e degli animali.

Armonia: cosmesi naturale, cristalloterapia, centri benessere e termali, abbigliamento ecologico, cliniche per terapie naturali, turismo responsabile.

Alimentazione: prodotti alimentari da agricoltura biologica e biodinamica, alimenti speciali per le intolleranze, integratori alimentari, bevande biologiche, alimentazione vegan, crudista e vegetariana.

Ambiente: mobilità sostenibile, fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, trattamento dei rifiuti, riutilizzo e riciclo.

Abitare: arredi e accessori ecologici, artigianato dal mondo, bioedilizia, condominio sostenibile, Feng shui, oggetti in materiali recuperati e riciclati.

Giardino zen: uno spazio bivalente, con la presenza di scuole, associazioni ed esperti in discipline olistiche e bionaturali e l’area per le dimostrazioni dal vivo, per coinvolgere il pubblico in modo dinamico ed informale.

Il percorso proseguirà nel Bio Bar, con un ristoro vegano/vegetariano ed una zona per la pausa e l'area dell'Editoria specializzata, per proseguire al piano superiore, nel Giardino Zen, un’area della manifestazione dove si susseguiranno le dimostrazioni di discipline olistiche e le pratiche di gruppo e nelle tre Sale conferenze, con un'agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie accezioni del Benessere e delle tradizioni orientali.

Molteplici gli incontri, le esibizioni, le dimostrazioni e le conferenze in calendario, occasioni per confrontarsi con gli esperti anche su temi legati all'ambiente ed all’ecologia: turismo sostenibile, commercio equo e solidale, fonti di energia sostenibili. Tra conferenze, appuntamenti presso gli stand delle scuole, esibizioni, pratiche e dimostrazioni nell’area palco, laboratori e lezioni, anche per l’edizione 2020 saranno in calendario oltre 100 appuntamenti rivolti al pubblico, per tutti i livelli di preparazione ed anche per chi vuole conoscere per la prima volta le diverse discipline presentate dagli esperti.