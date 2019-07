Mostre gratis grazie allo yoga: l'iniziativa a Palazzo Ducale

Yoga nel Loggiato Maggiore di Palazzo Ducale, cuore della cultura genovese, per aiutare i bambini e i ragazzi delle scuole genovesi a visitare le mostre e a partecipare alle attività didattiche che ospita.

L’iniziativa è firmata dal gruppo Yoga Solidale, impegnato anche quest’anno nel tradizionale EstaTour, e dalla direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, che già lo scorso anno, il suo ultimo da direttrice del Museo di Palazzo Reale, aveva ospitato una tappa dell’EstaTour di Yoga Solidale, nato per celebrare e sostenere i luoghi di aggregazione e socialità della città e contribuire a tenerli vivi e vissuti insieme con le persone e le associazioni che vi operano.

L’appuntamento per lo yoga a Palazzo Ducale è per lunedì 5 agosto alle 18.45: il ritrovo è proprio nel Loggiato Maggiore, al primo piano del Ducale, e la pratica inizia alle 19 e dura un’ora. Non è necessario essere particolarmente esperti, sottolineano gli organizzatori, che invitano a portare un tappetino e un telo per sdraiarsi, oltre alla voglia di mettersi alla prova. Tutte le offerte della serata, si spera molto partecipata, saranno destinate al fondo “biglietti sospesi”, che finanzierà i biglietti di ingresso a mostre e attività didattiche destinati alle scuole cittadine.

Quella al Ducale è la settima tappa dell’EstaTour. che sino a settembre toccherà altri luoghi della città: mercoledì 24 luglio appuntamento alle 19.30 in piazza delle Marinelle a sostegno delle attività organizzate dal Centro Estivo della Staffetta, nelle prossime settimane verranno diffuse le altre tappe. Tra quelle già portate a termine con successo, quella ai Giardini Lamboglia, quella al Carmine, quella all’ex ospedale psichiatrico di Quarto.