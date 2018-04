"X Factor on the road", le selezioni arrivano a Genova

La redazione del famoso talent show di Sky "X Factor" parte in tour per l'Italia alla ricerca del nuovo "fattore X".

E il sogno passa anche da Genova: l'appuntamento per tutti coloro che vogliono partecipare alle selezioni, far conoscere la propria voce e il proprio talento, è sabato 7 aprile dalle 12,30 alle 18,30 in piazza De Ferrari.