Summer Storm 2018: il wrestling ai giardini di Quinto

Torna lo spettacolo del wrestling a Genova. E' di nuovo la International Wrestling Entertainment a mettere in scena uno spettacolo del popolare sport americano sul suolo ligure con un evento ai giardini di Genova-Quinto il 4 agosto 2018 a partire dalle 20:30.

Grazie al Patrocinio del Comune di Genova, attraerso il Municipio IX Levante e la collaborazione del CIV di Quinto si terrà l'evento IWE. Sarà uno show gratuito per tutti coloro che vorranno assistere alle prese, mosse ed evoluzioni dei lottatori della promotion genovese, ad aprire la serata come "antipasto" si esibiranno i ragazzi provenienti da alcune scuole di wrestling italiano in un programma sperimentale aperto a tutti e coordinato dalla stessa IWE.

Il programma quindi che farà da apripista a partire dalle 20:30 si chiama LuchaCantera e attraverso una sorta di competizione interna tra gli aspiranti lottatori, alla fine del 2018, sarà promosso un allievo delle scuole partecipanti per entrare nel main roster della IWE.

A partire dalle ore 21:00 invece si aprirà IWE - Summerstorm 2018 con tanti lottatori sia genovesi che non e ospiti internazionali. Lo show avrà una card piuttosto completa con match titolati e con stipulazioni (tipologie) diverse. In accordo con la Wrestling Mantova KOX è sancito un match per il titolo Xtreme della promotion mantovana attualmente detenuto da Aaron Cage.

Inoltre ci sarà l'attesa rivincita tra il Campione Italiano della IWE Alex Gorgeous e il rapallino Sami Grayson che proprio tra le mura di casa ad aprile aveva sfiorato l'impresa al termine di un lumberjack match mozzafiato.

In quell'occasione fu proprio il Campione marchigiano a mantenere il titolo, tuttavia Alex Gorgeous riuscì a mantenere il titolo in maniera un po' fortunosa ed improvvisa.

Ad IWE - Summerstorm 2018 saranno presenti anche molti altri atleti di massimo rilievo nel panorama italiano a cominciare dal migliore di tutti, Fabio Ferrari, genovese che ha calcato i ring di tutta Europa e non solo. Poi i veterani Violent Joe e Mirko "Il Prescelto", i massicci Turbo e Big Marcus oltre chè gli istrionici Arian Barba di Sale e Backslash.

Poi Gemini, Dylan Rose e Gianni Verga solo per citarne alcuni. Insieme a loro anhe ospiti internazionali come Eddy Marston, Krixtous e William Wolf che daranno vita ad una sorta di battaglia tra Italia e Francia.

Insomma un programma molto ricco che allieterà la serata levantina genovese con un evento alternativo completamente gratuito dove potrà divertirsi tutta la famglia e chissà potrebbero trovare la vocazione nuovi aspiranti wrestler. Appuntamento quindi il 4 agosto 2018 a partire dalle 20:30 con IWE - Summerstorm 2018.