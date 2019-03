World-tribal-fusion: Danilo Vignola & Gio' Didonna al Count Basie

Danilo Vignola il piu grande sperimentatore al mondo di tecniche e sonorità ukulelistiche unito alle innovazioni del virtuoso percussionista di Giò Didonna presentano il loro progetto artistico con il tour Mondiale 2019. A quattro anni e mezzo dalla nascita del progetto, vantano oltre 400 concerti, tenuti principalmente nei più prestigiosi teatri, jazz club e music club di tutta la nazione, d'Europa (Scozia,Francia,Svizzera, Olanda, Belgio, Inghilterra) ed anche in CINA. Sono in promozione del disco "Ukulele Revolver".

Il loro spettacolo “World-Tribal-Fusion” si distingue per l’originalità, un viaggio coinvolgente nei ritmi e nelle sonorità mediterranee, in cui si dà libero sfogo all’arte dell’improvvisazione, rivisitando in chiave moderna melodie tradizionali (rumba, flamenco, taranta, sonorità arabeggianti) e intrecciandole a ricercatezze sperimentali, armonie psichedeliche, ritmiche heavy , all’insegna di uno scambio interculturale, in cui, strumenti d’oltreoceano come l’ormai celebre ukulele Hawaiano ed il Cajòn peruviano (percussione) o di strumenti moderni come l’Hang svizzero (percussione), balalaika (est europa), si incontrano con la tradizione e la sperimentazione verso una nuova prospettiva, rompendo con la loro identità e dando origine a un concerto emozionante, unico nel suo genere. il suo stile, che sta avendo un grande successo con la critica e il pubblico.

