Il 15 Marzo 2018 si celebra in tutto il mondo la "Giornata mondiale del discorso"(www.worldspeechday.com).

Anche Genova parteciperà a questo grande evento, grazie ad un incontro organizzato dal nuovo Club Toastmasters “The Lighthouse Genova”, sponsorizzato dal Club “Erzelli Toasters”, nato nel 2016 presso il “Great Campus” di Erzelli.

L'evento celebrerà l’arte oratoria con discorsi in pubblico in contemporanea in più di 80 nazioni, con un tema importantissimo a fare da sfondo: “For a better world - Per un Mondo Migliore”.

La partecipazione all’evento è gratuita, si potrà sperimentare una tipica serata di un Club Toastmasters International con discorsi preparati da soci in lingua italiana e inglese, discorsi improvvisati e feedback di valutazione dei discorsi.

Una serata per migliorare le capacità comunicative e di leadership, improvvisare un discorso o preparare un colloquio di lavoro, guidare un team ed essere un leader o un mentor, e praticare la lingua Inglese.

Piccolo contributo di € 3,00 per rinfresco finale con focaccia e vino bianco.

Per informazioni:

toastmasters.ge@gmail.com

Pagina Facebook:

https://m.facebook.com/toastmasters.genova/

Per Iscrizioni su EVENTBRITE:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-world-speech-day-la-giornata-mondiale-del-discorso-43293552180