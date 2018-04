Workshop di parkour con uno dei padri fondatori della disciplina

Sabato 21 aprile e domenica 22 aprile Genova Parkour A.S.D. con Laurent Piemontesi promuove un workshop di 2 giorni sull'"Art Du Deplacement (ADD)" disciplina nota anche come parkour.

Laurent Piemontesi

Laurent Piemontesi è uno dei padri fondatori dell'ADD: terrà insieme ai suoi più fidati collaboratori un allenamento a Genova.

L'Art Du Deplacement è una disciplina urbana nata in Francia alla fine degli anni '80 e arrivata a Genova poco più di 10 anni fa. Il workshop è diretto da Laurent Piemontesi e i suoi stretti collaboratori e avra' una durata media di 5-6 ore giornaliera negli spot di Genova.

Costi

Le due giornate sono aperte ai soci di Genova Parkour.

Il costo per i soci e' di 31 euro per un giorno e 41 euro per due giorni.

I non soci possono associarsi pagando ulteriori 25 euro : l'iscrizione comprende un minimo di copertura assicurativa e la possibilita' di partecipare ai futuri eventi organizzati dall'associazione.

Chi può partecipare

L'allenamento e' consigliato a persone con un minimo di preparazione sportiva, anche se non essenziale, per partecipare e' consigliata.



Maggiori informazioni su www.genovaparkour.com