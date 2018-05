Workshop cianoxilografia e realizzazione cornici

Due antiche tecniche di riproduzione dell’immagine si incontrano per dar vita a nuove forme di indagine e interpretazione del reale; i segni nitidi della cianotipia dialogano con quelli materici della xilografia per lavorare su piani visivi, suggestioni, narrazione. La cianotipia è un processo di stampa a contatto che sfrutta la reazione di alcuni sali ferrici alla luce per fissare, su carta sensibilizzata, un’immagine dal colore blu. La xilografia è la riproduzione di un’immagine incisa a rilievo su una superficie di legno. Dalle origini antiche, è stata utilizzata in occidente a partire dalla metà del XV° secolo per l’illustrazione del libro stampato e per la distribuzione su ampia scala delle immagini di grandi artisti.



Costo al pubblico: 90 euro compresi i materiali



Programma:

- Breve storia della cianotipia

- Breve storia della stampa a rilievo

- Realizzazione di cianotipie e incisioni xilografighe

- Completamento dell'opera

- Costruzione dlela cornice