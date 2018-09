La bellezza delle parole: workshop dedicato alla scrittura

Il 27 ottobre, a Chiavari, un’occasione unica per ascoltare ed esercitarsi con autori e professionisti in diversi ambiti della scrittura.

Scrivere è un processo in continuo divenire ed è fonte di incessanti scoperte per i professionisti, per gli aspiranti scrittori, per gli appassionati. Come afferma Gail Sher, docente, poetessa, autrice e psicoterapeuta: “Ci sono Quattro Nobili Verità per uno scrittore: 1. Uno scrittore scrive. 2. Scrivere è un processo. 3. Non sai esattamente cosa scriverai fino a che non hai finito. 4. Se scrivere è la tua pratica, l’unico modo per fallire è non scrivere”.

Il Convegno – Laboratorio organizzato dal Centro Studi Bioenergetica e Mindfulness, è un’occasione per ascoltare le parole e i consigli di chi scrive ogni giorno, ma anche per mettersi all’opera, nella sessione pomeridiana, insieme ai relatori. La giornata del 27 ottobre a Chiavari sarà divisa in 2 fasi: agli interventi della mattina – dalle 10 alle 13 – seguiranno i laboratori pomeridiani – dalle 14.30 alle 18 – condotti da ognuno dei relatori sul tema del proprio intervento.

L’incontro sarà moderato da Guido Gabrielli, editore e consulente editoriale, direttore di Yoga Journal.

“Organizzare “La bellezza delle parole” è stato un grande impegno – commenta Nicoletta Cinotti, fondatrice del Centro Studi Bioenergetica e Mindfulness – ma il piacere per la condivisione di un’iniziativa senza precedenti ha superato ogni fatica. Per chi ama scrivere si tratta di un’occasione rara per ascoltare alcune delle voci più nuove, ispirate e professionali dello scrivere contemporaneo, da unire al piacere di trascorrere qualche ora a lavorare con gli autori, e a scoprire nuovi aspetti, nuovi metodi o segreti della scrittura”.

Il Convegno. Le ore della mattina dedicate ai relatori.

“Le parole nascono dal silenzio” - Nicoletta Polla Mattiot

“La specificità del linguaggio poetico” - Donatella Bisutti

“Scrivere di sé: la scrittura autobiografica” - Marina Innorta

“Il blocco dello scrittore” - Alberto Simone

“La bellezza del segno” - Francesca Biasetton

“Meditazione e scrittura: la legge dell’intensità” - Nicoletta Cinotti

Il workshop. Le ore del pomeriggio dedicate a lavorare insieme.

Nel pomeriggio spazio ai laboratori che si svolgeranno contemporaneamente, dalle 14.30 alle 17.30. La partecipazione è limitata a un solo laboratorio da scegliere al momento dell’iscrizione. Sarà possibile cambiare laboratorio anche il giorno stesso del convegno, previa verifica del posto disponibile.

Si potrà scegliere tra:

“La lingua del silenzio: percorsi di comunicazione oltre le parole” con Nicoletta Polla Mattiot

“Laboratorio di scrittura poetica” con Donatella Bisutti

“Scrittura autobiografica. Scrivere per sé, scrivere per gli altri” con Marina Innorta

“Libera la tua scrittura da ogni blocco con l’Emotional Tapping” con Alberto Simone

“Laboratorio di calligrafia: Linee spesse, linee sottili” con Francesca Biasetton

“Laboratorio di meditazione e scrittura” con Nicoletta Cinotti