Action Woman Day: seminario di autodifesa aperto a tutte le donne

In occasione delle giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la I.K.M.O. International Krav Maga Organization organizza un seminario aperto a tutti basato sulle tecniche previste nel programma Action Woman - Krav Maga.

La I.K.M.O. International Krav Maga Organization è un'associazione specializzata nella difesa personale, in particolare nelle discipline di Krav Maga ISS, Kapap e Systema, con sede a Genova e con Capo Istruttore il Gran Maestro Marco Morabito, maestro di fama internazionale, esperto di arti marziali e sport da combattimento.

Action Woman nasce dall’esigenza di trovare una sinergia tra semplicità di esecuzione ed efficacia tecnica, in modo che ogni donna si possa sentire più sicura non solo nella vita quotidiana ma anche nei rapporti interpersonali.

Il programma prevede la difesa personale femminile in vari ambienti e circostanze sia quotidiane sia lavorative.

Le donne che utilizzano il sistema Action Woman avranno una preparazione psicologica - comportamentale, condizionamento fisico e strutturale, allenamento sotto stress e simulazioni reali.

Questo sistema nasce dopo un attento studio inerente le varie tipologie di aggressore e le diverse modalità di aggressione.

In questo programma si impara a gestire varie situazioni in essere o ancora prima che queste possano verificarsi, quindi a prevenire.

Il seminario sarà incentrato sulla pratica di molteplici tecniche di difesa da attacchi comuni, spesso subiti dalla popolazione femminile, al fine di non trovarsi completamente impreparati ed impotenti in caso di reale bisogno.

Questo seminario non vuole sostituirsi ad un percorso di formazione completo, ma vuole rappresentare un buon punto di partenza presentando le potenzialità di Action Woman - Krav Maga.

Il docente è Marco Morabito.

Il seminario si svolge dalle 14,30 alle 18,30, ed è a numero chiuso: per prenotazioni, 3355686442 e

3208066309.

Professionalità ed esperienza sono insieme la forza della Genova Academy, che unisce danza, ballo, arti marziali, sport da combattimento, difesa personale, ginnastica a corpo libero, fitness e scherma. Queste attività sono tutte improntate all'utilizzo del corpo come strumento di allenamento e movimento del corpo stesso.

Genova Academy: quando il corpo incontra il movimento. Accademia di eccellenza a Genova con Danza, Ballo, Arti Marziali, Sport da Combattimento, Difesa Personale, Ginnastica a corpo libero, Fitness, Scherma e molto altro. Prove gratuite, corsi settimanali, master class, programmi personalizzati, personal trainer, lezioni private.

Gallery