Attività per famiglie alla Wolfsoniana: buon compleanno Micky

Domenica 29 settembre alle ore 15.30 la Cooperativa Solidarietà e Lavoro vi dà appuntamento alla Wolfsoniana di Nervi per "Buon Compleanno Micky!", evento dedicato alle famiglie per omaggiare Mitchell Wolfson Jr , fondatore della Wolfsoniana., in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Attraverso l’esplorazione delle sale del museo e la descrizione delle opere presenti, i partecipanti potranno conoscere la vita di Wolfson, la sua passione per il collezionismo e il suo amore per la città di Genova.

Indovinelli e giochi aiuteranno grandi e piccini non solo ad avvicinarsi alle opere presenti, ma anche a scoprire un po’ della loro storia. Dal Letto Piramidale, alla Cameretta del bambino, passando per L’armadio dei falchi, si farà un viaggio nella passione per l’arte e per il collezionismo di Micky Wolfson.

Fantasia e creatività troveranno poi spazio nel laboratorio che seguirà la visita: i ragazzi potranno realizzare e portare a casa come ricordo, un oggetto creato e personalizzato ispirandosi alle opere ammirate in museo.

Info e prenotazioni: biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it

tel. 0103231329