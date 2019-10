With respect to Dinah Joy F. Brown: Massimo Faraò, Nicola Barbo

Joy Brown è una delle voci piu’ richieste attualmente a New York. Grande voce che ricorda Dinah Washington come timbro con tanto swing e attenzione alla scelta dei pezzi.

Joy, lo scorso aprile, ha conosciuto Massimo Faraò e Nicola Barbon a New York ed è subito nata una collaborazione artistica. Il gruppo dopo due giorni, nel New Jersey, ha registrato, con l'aggiunta dello splendido batterista Byron Landham, un bel disco che uscira’ per la Venus Records giapponese.

Una band che tiene viva la tradizione del jazz dando però una lettura attuale del materiale trattato.