Where you fly: presentazione del disco Adam Pache Trio

Adam Pache, Andrea Pozza e Aldo Zunino suonano al Count Basie Jazz Club per la presentazione del disco “Where You Fly” che Pache ha registrato assieme al trombettista americano, Jeremy Pelt, nominato fra i “100 Greatest Jazz Albums of 2018” nella classifica JazzIT”.

Conosciuto per il suo senso di swing, musicalità e bel suono, Pache è diventato il batterista di scelta per molti artisti americani e europei, fra cui Diane Schuur, Joe Magnarelli, Francesco Cafiso e Emanuele Cisi, Pache è nato in Australia. Pozza, pianista genovese, è riconosciuto dalla critica e dal pubblico come una delle personalità più rappresentative in ambito jazz attualmente in circolazione. Al contrabbasso una colonna portante del jazz nazionale ed internazionale, Aldo Zunino.

Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica jazz che avranno l’occasione di sentire dal vivo un trio eccezionale in un contesto intimo.

Andrea Pozza - Pianoforte

Aldo Zunino - Contrabbasso

Adam Pache - Batteria

Gallery