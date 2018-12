Al Carlo Felice torna "West Side Story" per accogliere il 2019 in musica

Dall'1 al 5 gennaio 2019 al teatro Carlo Felice, dopo il grande successo dell'anno scorso, torna il musical "West Side Story", sulle note scritte da Leonard Bernstein.

Bernstein era un musicista dalle due anime: quella colta, nutrita della grande tradizione sinfonica europea, e quella popolare, fatta di jazz, blues, songs di Gershwin e musica afro e ispanoamericana. "West Side Story", il suo titolo più celebre, è il suo autoritratto: citazioni da Beethoven e passaggi spigolosi, moderni, si fondono con melodie be-pop e ritmi latini, dando vita a un “melting pot” che rispecchia in musica l’eterogeneità della cultura americana, giudicata dal kennedyano Bernstein un valore da difendere. Anche la vicenda sentimentale contiene un esplicito messaggio sociale: l’amore è una forza trasversale che va oltre le rivalità di parte. Come in Romeo e Giulietta, a cui la trama si ispira.

Nel 1957, a Broadway, i Capuleti e i Montecchi si reincarnano in due bande rivali che si contendono l’Upper West Side di Manhattan, i portoricani Sharks, a cui appartiene Maria, e gli americani Jets, di cui fa parte Tony. E anche se la ragazza, diversamente da Shakespeare, si salva, la morale non cambia: l’amore è destinato a soccombere davanti a chi non lo accetta come sentimento libero.

Definire West Side Story un musical è riduttivo: è teatro totale, che intreccia musica, canto, prosa e danza. Dopo il grande successo della stagione scorsa, il Carlo Felice ripropone il capolavoro di Bernstein nuovamente con le coreografie originali di Jerome Robbins, immortalate dalla celebre e pluripremiata versione cinematografica del 1961.

Nell'immagine di copertina, i protagonisti del film del 1961