Welcome Erasmus Day: il benvenuto di Genova agli studenti stranieri

Anche quest’anno, con l’inizio del primo semestre accademico, Comune e Università organizzano Welcome Erasmus Day, un momento di benvenuto agli studenti Erasmus, che sempre più numerosi decidono di trascorrere il loro periodo di studi all’estero nella nostra città, attratti dalla qualità dell’offerta formativa a dalla forza del brand Genova.

L’appuntamento è per mercoledì 7 novembre a partire dalle 14, nell’Aula San Salvatore del polo di Architettura, in piazza Sarzano.

«Con grande piacere accogliamo questi ragazzi provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto Genova per un momento così importante per la loro formazione. L’augurio è che, l’esperienza nella nostra città possa rappresentare una pietra miliare per la costruzione del loro futuro» ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso, mentre il rettore dell’Università di Genova, Paolo Comanducci ha aggiunto: «Questo appuntamento, che si rinnova ogni anno, ha lo scopo di dare il benvenuto agli studenti stranieri che scelgono l'ateneo genovese e di accoglierli nella nostra città, in uno spirito di integrazione e di convivenza. La collaborazione tra Università, Comune e Gruppo Erasmus Genova GEG – ESN si rivela efficace nella promozione della nostra offerta formativa e della nostra città».

Alla realizzazione dell’iniziativa partecipano il Comune e Università, in collaborazione con il Gruppo Erasmus Genova GEG, sezione locale dell’internazionale Erasmus Students Network, associazione fondata dalla Comunità europea che contribuisce a promuovere creazione e mantenimento di relazioni tra studenti ed ex del programma Erasmus.

Durante l’evento verranno presentati i servizi dell’Ateneo e del Comune per gli studenti, e l’offerta culturale e turistica della città. A seguire, un tour guidato del centro storico.

Il programma:

ore 13

arrivo dei partecipanti, registrazione e tesseramenti. Saranno attivi desk informativi su:

• GEG: Tesseramento circuito ESNcard con la quale si può accedere agli sconti nei locali convenzionati a e fuori Genova

• Green Card: tessera gratuita, promossa dal Comune, per i giovani dai 15 ai 29 anni. Sconti su: tempo libero, cinema, sport, musica, librerie, bar, ristorazione, shopping e tanto altro ancora.

ore 14

Benvenuto del prorettore per le relazioni Internazionali, Andrea Trucco

• Saluto e presentazione della città da parte del Comune di Genova

• Saluto del Clat – Centro Linguistico di Ateneo,

• Saluto del CUS – Centro Universitario Sportivo di Genova,

• Saluto dei rappresentanti di ESN - Erasmus Student Network.

ore 15

suddivisione dei gruppi e inizio del tour della città, attraverso i luoghi più suggestivi e affascinanti del centro storico genovese, da via Garibaldi con i suoi palazzi Patrimonio UNESCO alla Cattedrale di San Lorenzo, dal Porto antico ai vicoli del centro storico. Il tour si concluderà in piazza De Ferrari.

Gli studenti Erasmus in arrivo all’Ateneo genovese nel primo semestre 2018 sono circa 300, provenienti da 26 nazioni diverse; il 58 per cento è rappresentato da femmine, mentre la percentuale dei maschi raggiunge il 42 per cento.

Nazioni più rappresentate:

150 Spagna

24 Portogallo

36 Francia

Studenti internazionali:

circa 350, provenienti da 31 paesi diversi

Tra le nazioni più rappresentate:

48 Cina

48 Marocco

45 India

Come ogni anno, gli studenti verranno coinvolti nello storytelling di Genova attraverso la condivisione di foto e commenti sui social network, utilizzando gli hashtag #genovamorethanthis e #erasmusgenova2018.