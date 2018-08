Crollo Ponte Morandi: un fine settimana nel segno del lutto, annullati molti eventi

In genere questa sezione di GenovaToday viene utilizzata settimanalmente per segnalare ai lettori gli eventi più gettonati del weekend, uno spazio spensierato, pensato per riposarsi e divertirsi nel fine settimana.

A causa del crollo del Ponte Morandi, ovviamente, il Comune di Genova, la cittàdinanza e la regione intera è in lutto, e moltissimi eventi sono stati cancellati per rispetto nei confronti delle vittime di questa immane tragedia.

In segno di cordoglio, mercoledì 15 e giovedì 16 agosto - causa lutto cittadino - è sospesa ogni iniziativa di carattere ludico ricreativo organizzata dagli uffici e servizi del Comune di Genova. Sabato 18 agosto, invece, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale, e sono previsti i funerali alle ore 11 presso la Fiera di piazzale Kennedy. Ovviamente dunque anche per sabato moltissimi eventi sono stati cancellati.

Fin da subito, molti comuni si sono organizzati per rimandare i loro eventi: sono giornate in cui, chiaramente, non si può trovare spazio per divertimento e sorrisi. A Lavagna, il 14, è stata annullata immediatamente la Torta dei Fieschi, e il tradizionale dolce, già preparato per la festa, è stato distribuito ai volontari impegnati nelle operazioni di soccorso a Genova. A Sori sono state annullate le manifestazioni di festa popolare del 14, ma, come usa nella tradizione ligure, in serata, in segno di lutto e commemorazione per le vittime, sono stati sparati 21 colpi di antichi mortaretti.

Ad essere annullati fino a domenica, anche gli eventi estivi ad Arenzano e Cogoleto.

Prima di muoversi, dunque, è opportuno contattare gli organizzatori dei singoli eventi per avere una conferma.