Weekend dell'Epifania: i migliori eventi a Genova e dintorni

Arriva l'Epifania che, si sa, tutte le feste porta via. Ma c'è ancora un weekend dedicato alle festività natalizie, con tanti eventi per grandi e piccini, e soprattutto tanti appuntamenti con la Befana. Ma non solo: largo anche ai teatri, alla musica, alle escursioni.

Vediamo insieme la top 10 degli eventi più gettonati (vi invitiamo anche a consultare la nostra agenda weekend completa).

La simpatica vecchietta domenica distribuirà dolci a tutti i bambini sulla Pista di Pattinaggio di Ghiaccio.

Domenica a Sant'Olcese torna la tradizionale calza da record, lunga ben 40 metri. Dolci e giochi per tutti i bimbi.

Fino a sabato sera il musical di Leonard Bernstein che racconta la celebre e tormentata storia d'amore tra Tony e Maria.

Da forte Diamante al Puin, dalle Nuove Mura al Castellaccio, sabato si va alla scoperta delle alture di Genova grazie a un'escursione.

Fino al 9 gennaio, il capolavoro mondiale, reso famoso dal film con Robert Redford e Jane Fonda, torna al Politeama Genovese.

La Silent Disco natalizia torna all'ex Convento dell'Annunziata sabato sera, per ballare tutti quanti con le cuffie.

Sabato si aspetta l'Epifania con una camminata serale sopra Sestri Ponente: escursione, scambio dei doni e messa.

Befana ma non solo: a Traso sabato si fa festa con animali, presepe vivente e antichi mestieri, panettone, cioccolata calda e vin brulè.

Visite alla sala illuminata dalla luce delle candele e musica dal vivo, sabato e domenica, nella suggestiva sala di Villa Duchessa di Galliera.

Volete fare un giro nei musei genovesi anche il 6 gennaio? Ecco aperture straordinarie e orari.