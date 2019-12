I migliori eventi del weekend a Genova: mercatini, Confuoco, Palio Remiero, camminata dei Babbi Natale e tanto altro

Genova si arricchisce di eventi nel weekend prima di Natale: sono le ultime occasioni per comprare i regali e dunque non mancano gli ultimi appuntamenti con i mercatini, e poi tanto altro tra Confuoco, Palio Remiero, e altri eventi.

Vediamo allora 10 eventi da non perdere questo fine settmana. Attenzione però al maltempo soprattutto nella giornata di venerdì, con l'allerta meteo rossa molti eventi sono cancellati e in ogni caso non è prudente mettersi per strada.

Il tradizionale Confuoco - evento della tradizione genovese natalizia in cui viene bruciata una pianta di alloro - torna sabato pomeriggio in pieno centro.

Domenica il centro di Genova si riempie di Babbi Natale, nel loro tradizionale costume bianco e rosso, che cammineranno insieme per i bambini del Gaslini.

A caccia di idee per i regali? Occorre affrettarsi perché molti mercatini chiudono prima del 25 dicembre. Qui la nostra guida ai migliori mercatini in città.

Domenica 22 torna il Palio Remiero di Genova per la seconda edizione: ad affrontarsi in mare 3 galeoni, imbarcazioni storiche a 8 vogatori e un timoniere.

Il musical che racconta una bella storia di riscatto sociale con Paolo Conticini e Luca Ward è al Politeama fino a domenica.

Fino a domenica Silvio Orlando è in scena al teatro Modena con la storia di un uomo di mezza età che si isola dal mondo ritirandosi in campagna.

Venerdì, sabato e domenica torna il treno di Harry Potter in occasione di "Femmu Natale" a Casella, sulla ferrovia Genova-Casella.

A Nervi domenica arrivano i Babbi Natale in motocicletta per raccogliere regali destinati ai bambini dell'ospedale pediatrico Gaslini.

Sabato giornata di musica con diverse postazioni nella delegazione e prima edizione della pedalata "Bolza in bike".

Sabato sera al MOG special party di Natale con aperitivi originali e selezione musicale italiana, dance, spazio anni '90 e altro.