I migliori eventi del weekend a Genova e dintorni: Salone del Cioccolato, Dog Show, StraGenova e tanto altro

Cosa riserva il terzo weekend di novembre ai cittadini di Genova e dintorni che sono alla ricerca di qualcosa di divertente da fare?

Come al solito la scelta è ampia, e tra gli eventi più gettonati ci sono il Salone del Cioccolato a Villa Serra, il Liguria Dog Show, e anche spettacoli teatrali, sport, e tanto altro.

Andiamo a vedere insieme 10 appuntamenti da non perdere sul territorio, considerando che qui si può trovare il calendario completo del weekend di GenovaToday.

Venerdì e sabato arriva a Palazzo San Giorgio la fiera dell'intelligenza artificiale, con incontri, workshop e appuntamenti incentrati su tecnologia e futuro.

Edizione dedicata al corpo delle donne con tanti appuntamenti interessanti tra domenica e il 25 novembre. Da segnalare l'adattamento teatrale di "The Handmaid's Tale"

Sabato e domenica a Villa Serra di Comago appuntamento con degustazioni gratuite e laboratori, tutto all'insegna del cioccolato proposto dai migliori maestri pasticcieri che animeranno il parco.

Sabato e domenica torna la due giorni alla Fiera dedicata ai migliori amici dell'uomo, con tante razze diverse in esposizione e stand con prodotti e accessori per i cani.

Il famoso attore arriva al Politeama venerdì e sabato con "È questa la vita che sognavo da bambino?", storie di grandi sportivi che hanno inciso profondamente nella società.

Da giovedì a domenica cibo e tour enogastronomici a base di tartufo nel centro storico, organizzati dal Civ Sarzano Sant'Agostino: ad attendere i visitatori, menu speciali, stand e musica.

Domenica appuntamento con la corsa tra le vie del centro, tra la gara di 10 km e due percorsi non competitivi di 10 e 6 km. Per tutto il weekend in piazza De Ferrari sarà allestito il villaggio StraGenova.

Il festival letterario itinerante, iniziato il 12 novembre, termina domenica: incontri sui libri e la letteratura con vari autori in diverse location della città. Il filo conduttore di quest'anno è "In cammino".

Sabato pomeriggio al Paladiamante si terrà la 12esima edizione del trofeo che quest'anno coinvolge 130 atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutt'Italia.

Venerdì pomeriggio all'insegna della meteorologia con gli esperti di Limet che - proprio in periodo di maltempo - risponderanno alle domande e ai dubbi dei cittadini sulle previsioni meteo.