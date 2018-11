Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi di questo fine settimana

Un weekend di grandi eventi, tra teatri e concerti, ma non mancherà neppure l'enogastronomia, tra delizie di cioccolato, vini e birre di qualità, e tanto altro.: il fine settimana di Genova e provincia si conferma ricco di appuntamenti adatti a grandi e piccini.

Ricordando che su GenovaToday si può consultare anche l'agenda eventi completa, ecco la nostra tradizionale classifica delle manifestazioni più gettonate da venerdì 9 a domenica 11 novembre 2018.

Vi ricordiamo che con il maltempo alcuni eventi potrebbero essere annullati: consigliamo dunque di contattare gli organizzatori prima di muovervi, soprattutto in caso di allerta meteo (per la quale è opportuno seguire le norme di autoprotezione).

Il celebre gruppo si esibisce domenica all'RDS Stadium. Il ricavato va alla Croce Rossa che deciderà come indirizzarlo a seconda delle necessità di tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragedia del ponte Morandi.

Per la gioia di grandi e piccini, sabato alle 14 inaugura la ruota panoramica di calata Gadda con un'ora di giri gratis per 200 fortunati.

Due giorni per golosi a Villa Serra di Comago, sabato e domenica. Maestri pasticcieri comporranno in diretta prelibatezze di cioccolato da degustare, e poi laboratori per grandi e piccini.

Il cantante - che nell'artco della sa si esibirà sabato sera al Teatro della Tosse, nell'ambito del suo tour "Roma è de tutti", progetto profondamente diverso dai precedenti.

Due giorni a Villa Bombrini, domenica e lunedì, volti alla scoperta delle migliori tradizioni enogastronomiche tra vini, birre e cibo, con un banco di assaggio con più di 200 prodotti.

Venerdì arrivano Atom, An-i, Cashu, Pasiphae, Giorgio Gazzo, Marco Segato e Useless Idea, e sabato si chiude con Legowelt e rRoxymore.

Due date da non perdere per i fan dell'ex Matia Bazar: venerdì e sabato, al Govi di Bolzaneto, arrivano due serate con Antonella Ruggiero e il suo tour "Concerto Versatile".

Domenica di festa a Lavagna per la tradizionale Castagnata in piazza Innocenzo IV, con anche le frittelle dolci.

La cantante lanciata da "Amici di Maria De Filippi" incontra i suoi fan alla Feltrinelli, domenica, per presentare il suo album "10".

Dopo il successo di "Rap for the Bridge", i rapper genovesi tornano in concerto sabato sera, questa volta in centro, ai Giardini Luzzati.