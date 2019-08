Il weekend a Genova e provincia: sagre, fuochi artificiali, shopping, teatri, San Lorenzo, osservazione delle stelle

Un altro weekend è in arrivo (venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto 2019), con tanti eventi speciali: siamo nel pieno di agosto e non mancano le sagre e le iniziative open air studiate per sfruttare al massimo il bel tempo dell'estate.

Inoltre, sabato sera è l'attesa "notte di San Lorenzo" e più eventi sono stati organizzati per osservare il cielo alla ricerca delle stelle cadenti.

Andiamo a vedere allora i 10 eventi del weekend da non perdere, tenendo conto che qui c'è l'agenda completa di GenovaToday.

Sea Stories è il festival teatralmusicale dedicato al mare: sabato c'è lo spettacolo ispirato a "Il vecchio e il mare" di Hemingway, e domenica "Jenny al molo delle puttane".

Venerdì e sabato la Cattedrale di Genova apre le porte ai visitatori eccezionalmente di sera per un itinerario guidato sulle tracce di San Lorenzo, con la partecipazione dell'Osservatorio Astronomico del Righi.

A Lavagna venerdì si torna indietro nel tempo per un giorno, con giochi, danze, musica, spettacoli e gastronomia. La festa anticipa quella più famosa della Torta dei Fieschi del 14 agosto.

Bancarelle, processione e fuochi d'artificio sabato sera per la tradizionale festa del Santo Patrono di Cogoleto.

Shopping per tutti i gusti, sabato e domenica, con lo "sbarassu" di Sestri Levante. I negozi esporranno all'esterno le loro proposte più vantaggiose.

Domenica arriva la corsa nel verde tra Campo Ligure e Masone con 19 km di percorso, evento dedicato a tutti gli sportivi che vogliono scoprire come vivere l'entroterra.

Specialità liguri e osservazione delle stelle, domenica, a Borgo Fornari: una serata all'insegna dell'astronomia ma anche della gastronomia, degli spettacoli per bambini, della musica dal vivo.

Il Comune di Casella e la Pro Loco organizzano sabato sera il concerto dei Radio GaGa, tribute band dei Queen, in via Aldo Moro.

Si torna tutti bambini ad Arenzano domenica con il torneo di biglie sull'Arena Beach del paese, dedicato a grandi e piccini. Verrà riprodotta la pista di Barcellona sulla sabbia.

Sabato il Parco di Villa Durazzo Pallavicini presenta "Una favola nel bosco", passeggiata fantastica tra storie e leggende, con giochi d'acqua.