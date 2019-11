I migliori eventi del weekend a Genova e dintorni: sagre, Giornate Magiche, mostra della Zucca di Murta, Stile Artgiano e tanto altro

Un altro weekend in arrivo a Genova con tanti eventi per grandi e piccini e soprattutto per tutti i gusti: dal teatro alle sagre, dalle degustazioni ai balli in maschera, annoiarsi sarà davvero difficile.

Vediamo insieme 10 appuntamenti da non perdere, tenendo conto che a questo link c'è l'agenda completa del fine settimana.

Il celebre musical degli anni '70, interpretato dal figlio di Johnny Dorelli, approda al Carlo Felice fino a domenica.

Sabato e domenica si tiene il primo weekend dedicato alla zucca, a Murta, tra esposizioni e degustazioni.

L'appuntamento principale è sabato in piazza De Ferrari con le imprese artigianali del territorio metteranno in mostra le proprie attività.

Sabato e domenica il quartiere si trasforma in "Peglilot" con mercato medievale, falconieri, arcieri, combattimenti e molto altro.

Torna sabato e domenica al Buridda l'evento dedicato al vino e all'agricoltura praticata in armonia con la natura, con degustazioni.

Sabato si potranno rivivere le atmosfere dell'800 al Castello d'Albertis con uno speciale ballo in costume.

Sabato e domenica sagra a Cassanesi, frazione di Tribogna, con specialità a base di prodotti autunnali, dalle castagne ai funghi.

Sabato si fa festa nel centro storico con "Tutti a Prè", con giochi e laboratori a misura di bambino e visite guidate per i più grandi.

Per tutto il weekend al teatro Duse c'è "Misery" tratto dal capolavoro di Stephen King, da cui è stato tratto anche il film del 1990.

Da venerdì a domenica a Villa Bombrini arriva il festival dei videogiochi indipendenti. Tutti possono provare i titoli più originali del settore.