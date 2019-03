Weekend a Genova e dintorni: Festival di Limes, Festival dell'Oriente, Panini Tour, Carnevale, Giornata della Donna e tanto altro

Davvero tante le cose da fare per questo secondo weekend di marzo a Genova e non solo: dalla geopolitica, con il Festival di Limes, al Carnevale, passando per il Festival dell'Oriente, il Panini Tour, le iniziative per la Giornata della Donna e tanto altro. Insomma, ce n'è proprio per tutti i gusti.

Andiamo allora a vedere insieme la top 10 dei migliori eventi del fine settimana. Vi ricordiamo che qui è disponibile la nostra agenda weekend completa, e, se siete appassionati di cinema, non perdetevi la nostra sezione con i film in programmazione nelle sale genovesi.

La rivista italiana di geopolitica festeggia la sesta edizione del festival con da venerdì a domenica al Ducale. Venerdì pomeriggio, un ospite di eccezione: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Da venerdì a domenica, alla Fiera di Genova, un festival che comprende spettacoli, attività, gastronomia, sport, benessere, bancarelle e tanto altro... tutto proveniente dall'oriente.

Tante iniziative venerdì, in occasione dell'8 Marzo, Giornata della Donna: dallo sciopero femminista alla festa sul ghiaccio, passando per le attività nei locali e in discoteca.

Sabato e domenica appuntamento con le mitiche figurine che hanno fatto sognare generazioni di collezionisti: tante attività tra cui le "Figuriniadi", il "Figu Record" e altro.

Dopo il successo della scorsa stazione, Baby e John tornano al Politeama per la fedele trasposizione teatrale del film, ambientato in una lontana estate degli anni '60.

È ambientato nella Roma degli anni '60 il "Don Pasquale" di Donizetti, con un allestimento frenetico e coloratissimo. In scena da venerdì e per una settimana.

A Villa Bombrini sabato sera arriva il Carnevale in salsa post atomica, tra Horror Tour, Hollywood Experience, dj set e pastasciutta di mezzanotte. Solo per maggiorenni.

In tutta Italia - e anche a Genova - sabato è il B&B Day: vale a dire che si dormirà gratuitamente per una notte in un bed & breakfast, a patto di prenotare almeno un'altra notte.

Domenica il Chiostro del Museo Diocesano offre un percorso speciale nei suoi spazi suggestivi, con personaggi del passato in abiti storici e, alla fine, aperitivo medievale.

Sabato e domenica dedicati all'antiquariato con 180 espositori da ogni parte del nord e centro Italia, per un appuntamento che si svolge da circa 30 anni.