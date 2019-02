Weekend a Genova e dintorni: mostra felina, Fedez, Sapori al Ducale, e tanto altro

Weekend intenso quello di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 a Genova e provincia. Tante le cose da fare, tra fiere, incontri, musica, teatri, gastronomia, e altro.

Sabato e domenica alla Fiera di Genova arriva l'Esposizione Internazionale Felina, kermesse dedicata ai gatti di tutte le razze, con tantissimi esemplari esposti. Fiere: gli eventi a Genova e dintorni

Gastronomia di qualità in una cornice di arte e storia: sabato e domenica la mostra-mercato con oltre 40 espositori torna in piazza Matteotti, di fronte al Ducale.

Il rapper sarà alla Feltrinelli di Genova domenica alle 16 per presentare il suo nuovo album "Paranoia Airlines". Chi acquista il cd alla Feltrinelli avrà il pass per accedere al firmacopie. Incontri e firmacopie a Genova e dintorni

Visita guidata nel centro storico di Genova, sabato, tra gastronomia e curiosità, per riscoprire i profumi e i sapori dei "caruggi" di una volta, con la loro tradizione culinaria. Turismo e visite guidate: gli eventi a Genova e dintorni

Il comico di Colorado fino a domenica porta al Politeama il suo spettacolo tutto da ridere "Destinati all'estinzione", in cui si prendono in giro le manie della società contemporanea. Teatri: gli eventi a Genova e dintorni

Parte sabato la famosa kermesse di Camogli, con un nuovo Piatto artistico e tante offerte nei ristoranti. La rassegna dura fino al 17 febbraio. San Valentino: gli eventi a Genova e dintorni

Fino a domenica alla Corte c'è lo spettacolo tratto dal capolavoro di Victor Hugo, con tanti personaggi indimenticabili come Jean Valjean, Javert, e molti altri.

La band The Royal Call porta la musica dei mitici Queen al locale "A Rumenta" in via dei Giustiniani, sulla scia del successo del film "Bohemian Rhapsody". Concerti: gli eventi a Genova e dintorni

Domenica arriva la 62esima Sagra della Mimosa con la "Corsa in Giallo", urban trail tra le creuze di Pieve Ligure, sfilata dei carri fioriti e tanto altro.

I Ghost Notes, venerdì sera al Count Basie, portano un tributo al famoso chitarrista e cantante Chuck Berry, che ha rivoluzionato a tutti gli effetti la musica folk e popolare.