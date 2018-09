Weekend a Genova e dintorni: solidarietà, musica, sport e gastronomia

Sagra del Fuoco a Recco, Mare e Monti ad Arenzano, aperitivo a Palazzo Reale, musica a Boccadasse, cosplay a Sestri Ponente, e tanto altro per il secondo ricco weekend del settembre 2018.

Andiamo a vedere quali sono le manifestazioni più gettonate di questo fine settimana, a Genova e dintorni (vi invitiamo comunque a seguire tutti gli aggiornamenti meteo).

Grandi eventi

Da non perdere alcune grandi manifestazioni in arrivo, tra cui l'Oktoberfest di Genova, in piazza della Vittoria, con tante novità e gradite conferme, la Sagra del Fuoco di Recco con i suoi variegati spettacoli pirotecnici, e la Mare e Monti di Arenzano, marcia non competitiva tra il lungomare e le alture con molti eventi collaterali, A Camogli, invece, il Festival della Comunicazione con tanti ospiti famosi (da Piero Angela ad Alessandro D'Avenia), incontri e spettacoli. A Sestri Ponente, per gli amanti di fumetti e videogiochi, c'è Genova Comics & Games.

Musica

Da segnalare venerdì sera Gabry Ponte al Varazze Music Festival: una consolazione per i fan genovesi rimasti delusi dall'annullamento del suo concerto nella Superba. Sempre venerdì, ad Arenzano si torna a ballare con le cuffie, con il Silent Party. A Sestri Levante, invece, arriva Rythmik con il top della musica elettronica suonata dal vivo. Sabato sera, rimanendo in città, a Boccadasse c'è "La Soirée", con musica fino a tardi e divertimento per tutti. Sabato, nel centro storico, celebrazioni per i 50 anni di "Tutti morimmo a stento" di Fabrizio De Andrè. Proseguono inoltre gli appuntamenti del Festival Musicale del Mediterraneo.

